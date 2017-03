RWE Hold (Deutsche Bank AG)

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für RWE auf "Hold" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Die europäischen Energieversorger erwirtschafteten einen immer größeren Anteil ihrer Gewinne (Ebitda) in Fremdwährungen, schrieb Analystin Virginia Sanz De Madrid in einer Branchenstudie vom Freitag. Angesichts der üblichen Schwankungen an den Devisenmärkten steige damit die Ergebnisunsicherheit. RWE liege mit einem Ebitda-Fremdwährungsanteil von 32 Prozent dabei im hinteren Drittel der 17 untersuchten Sektorunternehmen./edh/zb



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.