RWE Neutral (Goldman Sachs Group Inc.)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat RWE auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die vom Energiekonzern Eon in Aussicht Änderung der Bilanzierung von Verbindlichkeiten aus dem deutschen Atomausstieg beinhalte deutliches Aufwärtspotenzial für die Gewinnschätzungen, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer Studie vom Mittwoch. Bei RWE rechnet der Experte nun mit ähnlichen Aussagen./gl/tih



