RWE Neutral (Goldman Sachs Group Inc.)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 15 auf 16 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor den endgültigen Jahreszahlen des Energiekonzerns überwögen die Chancen die Risiken, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer Studie vom Freitag. Er hob seine Gewinnschätzungen an und trug damit dem künftig niedrigeren Abschreibungsbedarf Rechnung. Wegen des Fokus auf die neue Dividendenpolitik hätten die Anleger bei der Vorlage der Eckdaten offenbar auch übersehen, dass die Nettoverschuldung positiv überrascht habe./gl/zb



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.