RWE Neutral (JP Morgan Chase & Co.)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat RWE nach dem jüngsten Kapitalmarkttag des Versorgers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13,30 Euro belassen. Wichtig sei vor allem gewesen, dass die Inanspruchnahme der Nettorückstellungen zum Ende der Dekade geringer ausfallen dürfte, als er bislang erwartet habe, schrieb Analyst Javier Garrido in einer Studie vom Mittwoch. Das könnte ein höheres Niveau an ausschüttungsfähigen Barmitteln 2019/20 nach sich ziehen./ck/tih



