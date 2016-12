Reckitt Benckiser Group neutral (Goldman Sachs Group Inc.)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Reckitt Benckiser von 7430 auf 7130 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Mitch Collett reduzierte seine Gewinnerwartungen (EPS) für den Konsumgüterkonzern der Jahre 2016 bis 2018. Denn die Herausforderungen in Indien dürften nach der Bargeldreform des Landes zunehmen, schrieb er in einer Branchenstudie vom Freitag. Zudem biete die jüngste Wechselkursentwicklung weniger Rückenwind./mis/edh



