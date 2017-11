NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Renault nach den Zahlen der europäischen Automobilhersteller zum dritten Quartal von 82 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Gleichzeitig senke er die Gewinnschätzungen für die Jahre 2017 bis 2020 leicht, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Bilanzen seien bislang nur BMW und möglicherweise Ford für voraussichtlich hohe Investitionen in der Zukunft gewappnet./bek/ajx



Datum der Analyse: 22.11.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.