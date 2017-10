FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Equinet hat Rheinmetall nach jüngstem Kurszuwachs von "Buy" auf "Accumulate" abgestuft, das Kursziel aber von 102 auf 107 Euro angehoben. Das Kurspotenzial halte sich inzwischen in Grenzen, begründete Analyst Zafer Rüzgar die Abstufung in einer am Montag veröffentlichten Studie. Das höhere Kursziel resultiere hauptsächlich aus einer gestiegenen Bewertung des Autosektors./ajx/tav



Datum der Analyse: 09.10.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.