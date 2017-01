Richemont Neutral (Goldman Sachs Group Inc.)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Richemont vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 67 Franken belassen. Der um Währungseinflüsse bereinigte Umsatz des Luxusgüterherstellers dürfte im dritten Geschäftsquartal um 1,2 Prozent gesunken sein, schrieb Analyst Jamie Bajwa in einer Studie vom Freitag. Grund sei die anhaltende Schwäche in Asien, Europa und den USA./gl/la



