Rio Tinto buy (Merrill Lynch & Co., Inc.)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat die Aktie von Rio Tinto von "Underperform" auf "Buy" und damit um gleich zwei Stufen hochgesetzt und das Kursziel von 3100 auf 4500 Pence angehoben. Sie zögen Unternehmen, die Massen- und Schüttgut-Rohstoffe förderten jenen vor, die auf Basismetalle spezialisiert seien, schrieben die Analysten in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Die Preise für die erstgenannten Rohstofe befänden sich nahe ihrer Tiefs. Das Management des Bergbaukonzerns Rio habe sich zudem Wertsteigerungen verschrieben, die Kapitalerträge könnten steigen./ajx/ck



