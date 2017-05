Roche Conviction Buy List (Goldman Sachs Group Inc.)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Roche nach einem Rückschlag für das Blasenkrebsmittel Tecentriq und einem Investorentreffen auf der "Conviction Buy List" belassen. Das Kursziel lautet unverändert 335 Franken. Dass die Phase-III-Studie den primären Endpunkt nicht erreicht habe, sei eine Enttäuschung, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Aussagen des Managements zu anderen Produkten hätten aber seine positive Einschätzung der Aktie gestützt./ck/tih



