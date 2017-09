LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Roche nach der US-Zulassung für eine Nachahmerversion des Roche-Krebsmedikaments Avastin auf "Reduce" mit einem Kursziel von 210 Franken belassen. Die Markteinführung durch die US-Pharmakonzerne Amgen und Allergan dürfte nicht vor dem Jahr 2019 stattfinden, schrieb Analyst Stephen McGarry in einer Studie vom Freitag. In Europa liefen die wichtigsten Avastin-Patente noch bis 2022, so dass Roche dort noch länger vor Konkurrenz geschützt sei./ck/tav



Datum der Analyse: 15.09.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.