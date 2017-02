Ryanair Hold (HSBC)

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Ryanair nach Zahlen für das dritte Quartal von 13,50 auf 13,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Billigflieger sei zwar führend, was die Schaffung von Werten und die Generierung von Barmitteln betreffe, er könne sich der Herausforderung hoher Sektorkapazitäten und des steigenden Ölpreises aber nicht entziehen, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer Studie vom Dienstag. Er nahm Anpassungen an seinen Schätzungen vor./tih/zb



