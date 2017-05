Ryanair Outperform (Robert W. Baird & Co. Incorporated)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Ryanair von 17,50 auf 20,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Damian Brewer begründete das neue Ziel mit den guten Perspektiven für diesen Sommer. Zudem lege der Billigflieger in der Gunst der Kunden zu, schrieb er in einer Studie vom Dienstag./ajx/edh



