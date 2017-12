NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ryanair auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,90 Euro belassen. Die Insolvenz der Fluglinie Niki dürfte den Wettbewerb kurzfristig etwas entschärfen, schrieb Analyst Daniil Fedorov in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Davon sollten gerade die Fluggesellschaften mit den größten Überschneidungen mit Air Berlin profitieren - die Lufthansa, EasyJet und Ryanair. Grundsätzlich rechnet der Experte mit einem steigenden Marktanteil der Billigflieger in Deutschland./ag/zb



Datum der Analyse: 14.12.2017



