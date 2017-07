SAP SE overweight (Morgan Stanley)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für SAP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Analyst Adam Wood schrieb in einer Studie vom Donnerstag, Erhebungen in der Branche deuteten auf ein gutes zweites Quartal des Software-Entwicklers hin. Die Cloud-basierte Datenbank S/4 HANA bleibe der Treiber für die Erträge. Die Erwartungen am Markt seien indes zuletzt gemäßigter geworden, was sich auch in dem jüngsten Kursrückschlag widerspiegele. Der Analyst vermutet, dass SAP die Quartalszahlen wie geplant veröffentlicht, nicht vorzeitig./bek/mis



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.