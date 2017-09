MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat SGL Group nach zuletzt starker Kursentwicklung von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 12 auf 14 Euro angehoben. Analyst Christian Obst rechnet in den kommenden Monaten zwar mit weiteren positiven Nachrichten von dem Kohlenstoffspezialisten, hält bei den Aktien aber eine Atempause für angebracht. Um die aktuelle Bewertung zu rechtfertigen müsse SGL nicht nur die für 2020 gesteckten Ziele erreichen - was der Konzern auch schaffen dürfte -, sondern auch danach überdurchschnittliches Umsatz- und Gewinnwachstum erzielen, gab der Experte in einer Studie vom frühen Mittwochabend zu Bedenken./mis/ajx



Datum der Analyse: 27.09.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.