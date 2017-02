SGL Carbon SE Underweight (JP Morgan Chase & Co.)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SGL Group von 9,40 auf 7,64 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er berücksichtige nun die Kapitalerhöhung beim Kohlenstoffspezialisten und die damit gestiegene Aktienanzahl, schrieb Analyst Glen Liddy in einer Studie vom Dienstag. An seinen Prognosen für den SDax-Konzern änderte er nichts./tav/ajx



