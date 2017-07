STMicroelectronics Neutral (Citigroup Corp.)

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für STMicroelectronics nach Quartalszahlen auf "Neutral" belassen und nannte ein Kursziel von 15 Euro. Der Halbleiterhersteller habe von einer guten Nachfrage profitiert, schrieb Analyst Amit Harchandani in einer Studie vom Donnerstag. Die Ziele für das dritte Quartal hätten die Konsensschätzungen übertroffen. Die Aussagen des Managements in der Analystenkonferenz stützten zudem seine positive Einstellung zum Wachstum in diesem Jahr./bek/la



Datum der Analyse: 27.07.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.