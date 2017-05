STMicroelectronics Neutral (JP Morgan Chase & Co.)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Neutral" belassen. Im Halbleiterbereich seien vor allem Aktien mit potenziellen Kurstreibern im zweiten Halbjahr interessant, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Dazu zählt er vor allem Unternehmen, die am neuen iPhone von Apple beteiligt sind. Bei STMicro sehe er vor diesem Hintergrund zwar Aufwärtspotenzial, dieses sei aber weniger bedeutend./tih/ajx



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.