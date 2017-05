Saint-Gobain Outperform (Bernstein Research)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Saint-Gobain nach einem Strategietag des Baustoffherstellers von 53 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Einen Strategiewechsel gebe es nicht, schrieb Analyst Phil Roseberg in einer Studie vom Freitag. Die Franzosen dürften vom aktuellen Marktumfeld gut profitieren, vor allem im Heimatmarkt. Mit seinen Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) in den Jahren 2017 und 2018 liegt der Experte über dem Konsens./ajx/ag



