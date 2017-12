NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Saint-Gobain von 56 auf 55 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die Aktien des französischen Baustoffkonzerns zählten weiterhin zu ihren "Top Picks" in der Branche, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der jüngste Kursrückgang nach dem Zwischenbericht zum dritten Quartal biete eine gute Einstiegsgelegenheit./la/das



Datum der Analyse: 13.12.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.