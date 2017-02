Sanofi Hold (Jefferies & Company Inc.)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sanofi von 80 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktien von Sanofi und Novo Nordisk seien unter den von ihm bewerteten Pharmawerten seine am wenigsten bevorzugten in Europa, schrieb Analyst Jeffrey Holford in einer weltweiten Branchenstudie vom Freitag./ck/ajx



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.