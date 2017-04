Sanofi Reduce (HSBC)

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Sanofi von "Hold" auf "Reduce" abgestuft, aber das Kursziel bei 77 Euro belassen. Die Abstufung gleich einer ganzen Reihe von Pharmatiteln geschehe vor dem Hintergrund zuletzt deutlich gestiegener Kurse und höherer Risiken in der Branche, schrieb Analyst Stephen McGarry in einer Studie vom Freitag. Er nannte vor allem die Gefahr eines vermehrten Preisdrucks in den USA./das/fbr



