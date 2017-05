Schaeffler buy (Goldman Sachs Group Inc.)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Schaeffler mit "Buy" und einem Kursziel von 18 Euro in die Bewertung aufgenommen. Mit einer überragenden Profitabilität und starken Barmittelzuflüssen sei Schaeffler eines der besten von ihr beobachten Unternehmen, schrieb Analystin Lucile Leroux in einer Studie vom Mittwoch. Im Autozulieferbereich werde man zu überdurchschnittlichem Umsatzwachstum zurückkehren. Zudem könne sich das Management nach der Vereinfachung der Konzernstruktur wieder auf den Umbau des Industriegeschäfts konzentrieren./ag/zb



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.