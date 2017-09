LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens angesichts struktureller Veränderungen im Kraftwerksgeschäft von 125 auf 120 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Equal Weight" belassen. Siemens setzt vor allem auf kleinere Gasturbinen, wie der Analyst James Stettler am Dienstag in einer Studie schrieb. Diese könnten mittelfristig jedoch an Bedeutung verlieren, wenn sich die technischen Möglichkeiten zur Speicherung von Energie verbessern sollten./bek/mis



Datum der Analyse: 26.09.2017



