LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Die Analysten verwiesen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf das von Rockwell abgelehnte Übernahmeangebot von Emerson. Bei fundamental soliden Wachstumsaussichten seien die Bewertungen von Automationsherstellern in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Dies sollte auch die drei großen europäischen Elektrokonzerne Siemens, ABB und Schneider stützen./ajx/bek



Datum der Analyse: 23.11.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.