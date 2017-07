Siemens Neutral (JP Morgan Chase & Co.)

Konsolidierung

Mit dem Turbinen-Verkauf an Technopromexport rutschte das DAX-Schwergewicht in eine handfeste Krise. Trotz aller Russland-Sanktionen ließ sich der Münchner Technikkonzern unter der Führung von CEO Joe Kaeser zu einem sehr fragwürdigen Deal verleiten - was bedeutet das jetzt für die Aktie?