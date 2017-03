Snap Reduce (Nomura)

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das japanische Analysehaus Nomura hat Snap mit "Reduce" und einem Kursziel von 16 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Das Kurspotenzial sei begrenzt, schrieb Analyst Anthony DiClemente in einer Studie vom Donnerstag. Snap gehe genau dann an die Börse, wenn das Kundenwachstum und die Monetarisierung deutlich nachließen, bemängelte er. Der Wettbewerb mit Facebook, Instagram und WhatsApp dürfte Snap zu schaffen machen, glaubt der Experte. Snap ist das Unternehmen, das hinter der beliebten Foto- und Nachrichten-App Snapchat steht./ajx/he



