NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Societe Generale von 50 auf 46 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das Papier des französischen Kreditinstituts habe sich verglichen mit dem Sektor jüngst deutlich schwächer entwickelt und könnte sich nun wieder etwas erholen, aber für eine deutliche Neubewertung seien höhere Erträge erforderlich, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Chance-Risiko-Verhältnis rechtfertige lediglich ein "Sector Perform"-Votum. Die Expertin senkte ihre Gewinnerwartungen für 2017 und 2018 und verwies dabei auf das Investmentbanking./ajx/mis



Datum der Analyse: 24.11.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.