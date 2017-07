Software Hold (Warburg Research)

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Software AG nach Zahlen von 35 auf 38 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Profitabilität des Softwareherstellers sei im zweiten Quartal durch positive Einmaleffekte gestützt worden, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer Studie vom Dienstag. Der Umsatz jedoch habe leicht unter den Erwartungen gelegen. Das Kursziel hob er unter anderem an, da er seinen Bewertungszeitraum weiter in die Zukunft verschob./ck/tih



Datum der Analyse: 18.07.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.