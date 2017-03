Ströer SECo buy (HSBC)

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Ströer mit "Buy" und einem Kursziel von 58 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die jüngsten Übernahmeaktivitäten dürften bei dem Außenwerbe-Spezialisten zu höheren Synergien führen und die führende Marktposition in Deutschland stärken, schrieb Analyst Olivier Moral in einer Studie vom Mittwoch. Die Entschuldung und die erwirtschafteten Barmittel erhöhten außerdem die Flexibilität für neue Zukäufe oder Rückflüsse an die Aktionäre./tih/ajx



