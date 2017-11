NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer von 59,60 auf 72,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach einem starken Zahlenwerk für das dritte Quartal habe er seine Schätzungen für den Außenwerbe-Spezialisten angepasst, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer Studie vom Donnerstag. Sein Kursziel macht er ab sofort am kommenden Jahr fest, für das er nun optimistischer auf den Umsatz und das operative Ergebnis (EBitda) blicke./tih/he



Datum der Analyse: 16.11.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.