Swiss Re overweight (JP Morgan Chase & Co.)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Swiss Re von 110 auf 111 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Sparte Life Capital, die frühere Swiss-Re-Tochter Admin Re, bleibe die wahrscheinlichste Quelle inorganischen Wachstums des Rückversicherers, schrieb Analyst Edward Morris in einer Studie vom Dienstag. Sie biete ein beträchtliches langfristiges Potenzial, welches wegen der aktuell niedrigen Kapitalrenditen in diesem Bereich unterschätzt werde./gl/ck



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.