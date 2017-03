Symrise Reduce (Kepler Cheuvreux)

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Symrise nach Zahlen von 54 auf 55 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Reduce" belassen. Er habe angesichts der besser als erwartet ausgefallenen Jahreszahlen seine Schätzung für den bereinigten Gewinn je Aktie um 2 Prozent erhöht, schrieb Analyst Aymeric Poulain in einer Studie vom Mittwoch. Die Erwartungen an den Duftstoff- und Aromenhersteller seien allerdings hoch und das Marktumfeld in diesem Jahr herausfordernder./ajx/tav



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.