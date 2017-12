HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für TLG Immobilien von 18,50 auf 21,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Aufgrund von Zukäufen sowie einer positiven Geschäftsentwicklung habe der Immobilienkonzern sein operatives Ergebnis in den ersten drei Quartalen dieses Jahres deutlich verbessert, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zugleich verwies Seufert darauf, dass die Jahresziele für 2017 daher erneut angehoben wurden und setzte sein Kursziel hoch./ck/la



Datum der Analyse: 08.12.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.