FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Talanx nach einer Gewinnwarnung auf "Hold" mit einem Kursziel von 32,00 Euro belassen. Der Versicherer habe wegen einer hohen Schadenbelastung durch die Hurrikane Harvey, Irma und Maria sowie durch das Erdbeben in Mexiko die Gewinnprognose für 2017 gesenkt, schrieb Analyst Michael Haid in einer Studie vom Freitag. Die Verluste durch Großschäden überträfen mit 1,2 Milliarden Euro bereits jetzt das Jahresbudget von 1,1 Milliarden Euro. Höhere Kapitalgewinne sowie ein besseres Geschäft mit Privatkunden könnten dies zum Teil ausgleichen. Die Dividende soll dennoch mindestens so hoch ausfallen wie 2016./nas/mis



Datum der Analyse: 27.10.2017



