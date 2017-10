LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Telefonica Deutschland nach Zahlen von 4,60 auf 4,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Umsatz und das operative Ergebnis des Mobilfunkanbieters hätten im dritten Quartal über den Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer Studie am Donnerstag. Kleinere Kürzungen an seinen Schätzungen begründete er damit, dass er die bereinigten Umsatzerlöse aus Mobilfunkdienstleistungen etwas höher eingeschätzt habe. Zudem verwies er auf die nach unten eingegrenzte Ausblicksspanne./ck/tih



Datum der Analyse: 26.10.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.