Telefónica Deutschland Outperform (Robert W. Baird & Co. Incorporated)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Telefonica Deutschland nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 4,85 Euro belassen. Zu Jahresbeginn sei es bei den Aktien des Telekomkonzerns wegen höherer Investitionen noch zu einem Kursrutsch gekommen, schrieb Analyst Jonathan Dann in einer Studie vom Freitag. Noch 2017 sollte die Integration der Mobilfunknetze von O2 und E-Plus aber vollzogen sein, so dass nun die verbleibende Hälfte der angepeilten Kosteneinsparungen erreicht werden sollten./la/tih



