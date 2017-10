NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Telefonica Deutschland nach Zahlen und gesenkter Prognose für den operativen Gewinn auf "Sell" mit einem Kursziel von 4,20 Euro belassen. Dass der Mobilfunker weitere Investitionen in die Marke für nötig halte, zeige, dass die erhoffte Markterholung im Zuge der jüngsten Fusion von United Internet und Drillisch immer noch auf sich warten lasse, schrieb Analyst Joshua Mills in einer Studie vom Donnerstag./tav/zb



Datum der Analyse: 26.10.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.