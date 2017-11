NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Telefonica Deutschland nach Zahlen zum dritten Quartal von 4,00 auf 3,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er sehe für den Telekomkonzern weiterhin mehr negative als positive Faktoren, schrieb Analyst Emmet Kelly in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So bleibe die Umsatzdynamik wohl auch im Schlussquartal negativ, bei den Kosteneinsparungen lasse das Unternehmen nach, und zudem sei die Aktie im europäischen Branchenvergleich unattraktiv bewertet./gl/ajx



Datum der Analyse: 22.11.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.