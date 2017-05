Telefónica Underperform (Robert W. Baird & Co. Incorporated)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Telefonica von 9,20 auf 8,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Neben den Herausforderungen im Ausland laufe nun auch das Heimatgeschäft des spanischen Telekomkonzerns besorgniserregend, schrieb Analyst Julio Arciniegas in einer Studie vom Mittwoch. Zwar habe es in Spanien einige Verbesserungen gegeben, doch die Konsolidierungsvorteile dürften schwinden, da Telefonica gezwungen sei, sich dem unteren Marktsegment zuzuwenden./ck/edh



