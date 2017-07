Tesla market-perform (Bernstein Research)

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Tesla vor Zahlen von 250 auf 265 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Er sei zwar ziemlich optimistisch für die Entwicklung des Elektrofahrzeuge-Marktes, doch kurzfristig stehe Tesla vor einigen Problemen, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer Studie vom Donnerstag. Die vorläufigen Produktions- und Lieferzahlen seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der Experte hält die Ziele des Elektroautobauers für aggressiv und zweifelt an dessen Fähigkeit, ein dramatisch höheres Absatzvolumen zu meistern./gl/he



Datum der Analyse: 27.07.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.