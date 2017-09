PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für UBS von 20 auf 18 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Aktien der Schweizer Großbank seien zwar günstig bewertet, schrieb Analyst Andrew Lim in einer Studie vom Montag. Allerdings zeichneten sich am Horizont einige Risiken ab. So könnten Rechtsstreitigkeiten das Institut im kommenden Jahr stärker belasten als bislang am Markt erwartet./la/stb



Datum der Analyse: 11.09.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.