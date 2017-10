LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Unilever NV von 52 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Jia Man Neoh verwies in einer Studie vom Freitag auf enttäuschende Umsatzzahlen des Konsumgüterherstellers für das dritte Quartal, die der Hurrikan-Saison in Amerika und schlechten Witterungsbedingungen in Europa geschuldet seien. Die Jahresziele sollten aber dennoch erreichbar bleiben./gl/zb



Datum der Analyse: 20.10.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.