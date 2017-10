HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Uniper auf "Verkaufen" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Analyst Holger Fechner blickt in einer Branchenstudie vom Montag weiterhin optimistisch auf die Situation deutscher Versorger. Bei Uniper jedoch habe sich der Aktienkurs in den letzten Wochen wegen der Übernahmespekulationen schon deutlich von seinem fundamentalen Wert entfernt, was die Aussicht auf höhere Angebote begrenze./tih/gl



Datum der Analyse: 23.10.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.