NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Uniper von 17,50 auf 19,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die starke Kursentwicklung der Versorger-Aktie im bisherigen Jahr gehe zum Teil auf Übernahme-Spekulationen zurück, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Diese Fantasie berge auch weiterhin das größte Potenzial für ihr Anlagevotum und ihr Kursziel. Ein auf einer Übernahme von Uniper basierendes Szenario gewichtet die Expertin in ihrer Bewertung derzeit mit 30 Prozent./ajx/zb



Datum der Analyse: 07.09.2017



