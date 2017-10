NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vinci nach Umsatzzahlen von 96 auf 97 Euro angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Analyst Patrick Creuset hob in einer Studie vom Mittwoch seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie des französischen Bau- und Dienstleistungskonzerns an. Damit liege er über den durchschnittlichen Markterwartungen, für die er noch Luft nach oben sieht./tav/zb



Datum der Analyse: 25.10.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.