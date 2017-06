Volkswagen (VW) vz Halten (DZ BANK)

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) von 150 auf 140 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Michael Punzet bezog sich in einer Studie vom Donnerstag unter anderem auf den Rückruf von 24 000 Autos der Tochter Audi wegen eines überhöhten Stickoxid-Ausstoßes in bestimmten Situationen. VW komme nicht zur Ruhe, schrieb Analyst Michael Punzet in einer Studie vom Donnerstag. Punzet rechnet mit weiterhin negativen Nachrichten im Zusammenhang mit "Dieselgate"./la/ck



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.