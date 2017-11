NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Volkswagen von 145 auf 180 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Erwartungen an die Generierung von Barmitteln des Automobilbauers seien hoch, doch die Wolfsburger könnten sie erfüllen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Konzern werde von Investoren nicht länger geächtet, was den Aktienkurs weiter nach oben treiben könnte./bek/ajx



Datum der Analyse: 22.11.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.