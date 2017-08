Volkswagen (VW) vz buy (Kepler Cheuvreux)

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Volkswagen nach ersten Schätzungen über Pkw-Neuzulassungen in Europa auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. BMW, Fiat Chrysler und VW dürften im abgelaufenen Monat am schlechtesten unter den Autoherstellern abgeschnitten haben, schrieb Analyst Thomas Besson in einer Studie vom Mittwoch. Die offiziellen Daten des Branchenverbandes ACEA würden am 14. September veröffentlicht./ck/mis



Datum der Analyse: 09.08.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.